PSG : Neymar trop gros, il sort sa plus belle excuse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Brésil a peiné pour venir à bout du Chili (1-0). Un match sur lequel Neymar n’a pas vraiment pesé…

En grande forme lors de la Copa America perdue en finale par le Brésil contre l’Argentine il y a un mois et demi, Neymar s’est laissé aller pendant les vacances et il est en train de le payer. Totalement hors du coup face au Stade de Reims avant la trêve internationale (0-2), l’attaquant du Paris Saint-Germain est encore apparu en méforme face au Chili cette nuit. Sur les réseaux sociaux, la photo ci-dessous circule et laisse clairement apparaître les kilos superflus de Neymar, dont les clichés en vacances avaient déjà choqué les supporters du Paris SG. Sur son compte Instagram, l’attaquant parisien a cependant plaidé sa défense avec l’excuse… du maillot trop grand.

Neymar affirme qu'il est à son poids normal

« Est-ce que j’ai bien joué ? Non ! Est-ce qu’on a gagné ? Oui ! Alors on s’en tape, suivez la danse ! PS : Le maillot était en taille L, je suis déjà à mon poids normal. Prochain match, je demande la taille M » a publié Neymar en story sur son compte Instagram après le succès du Brésil face au Chili dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Un message accompagné d’une dizaine de têtes mortes de rire, histoire de faire passer la pilule. Reste que la méforme de Neymar est assez incontestable et les prestations du joueur contre Reims puis contre le Chili suffisent à prouver que l’ex-star du Barça est très loin de son meilleur niveau physique et par conséquent technique. Ce vendredi, les critiques sont d’ailleurs très nombreuses de la part des supporters du Brésil mais également de la part de ceux du PSG au sujet des kilos superflus d’un Neymar qui va rapidement devoir se reprendre alors que la Ligue des Champions approche.