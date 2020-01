PSG : Neymar est enfin mature, on dit merci le mercato !

Dans : PSG.

Au cœur des polémiques l’été dernier durant le mercato, Neymar a totalement digéré son transfert avorté au FC Barcelone. Désormais, il porte le Paris Saint-Germain…

Face à Monaco, l’international brésilien a assurément été le meilleur joueur du PSG avec deux buts inscrits et un but contre son camp provoqué. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak a évoqué le retour en grande forme de Neymar. Et pour l’ancien milieu de terrain du LOSC, il est bien évident que Neymar n’a jamais été aussi fort depuis sa signature au PSG en juillet 2017. De plus, l’ancien international polonais estime que le mercato agité de Neymar l’été dernier lui a sans doute permis d’acquérir une maturité qui lui permet aujourd’hui d’être à un tel niveau.

« Est-ce le meilleur Neymar version Paris Saint-Germain? Oui, sans conteste car il est au meilleur niveau sur le plan physique. Chaque fois qu’il prend le ballon, il fait une différence que ce soit sur le contrôle orienté ou dans ses déplacements. Pour une fois, l’individualité Neymar est au service du collectif. Je le vois beaucoup plus impliqué, ne serait-ce que sur le plan défensif. Même sur un match de Coupe de la Ligue (contre Saint-Etienne) je l’ai vu revenir tacler. Face à Monaco, il fait encore les efforts. C’est lui, des quatre de devant, qui a le plus travaillé. Je sens une vraie maturité chez lui que je n’avais pas vu depuis un certain moment, que je n’avais jamais vu même à Paris. Il est le leader incontesté de cette équipe, tant sur le plan technique que sur le reste. Il a bien appris de l’épisode de cet été avec son transfert raté , j’apprécie beaucoup son comportement » a commenté Ludovic Obraniak, aux anges devant les performances magnifiques de Neymar depuis décembre 2019.