PSG : Neymar est détesté, son entourage l'avoue

Ces dernières années, Neymar a été privé des matchs décisifs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en raison de blessures à répétition.

Le champion de France en titre espère que la donne sera différente en cette saison 2019-2020, et que Neymar parviendra enfin à briller en deuxième partie de saison. Cela ne fait aucun doute pour Nenê, ami de Neymar et ancien joueur du Paris Saint-Germain. Sur l’antenne de RMC, le Brésilien a indiqué que le n°10 parisien était déterminé à réaliser une saison parfaite avec Paris, histoire de prouver que son image auprès des observateurs était écornée, et qu’il n’était en réalité pas un garçon mal élevé comme cela peut parfois être dit.

« C'est compliqué. Il a eu une volonté, il s'est passé des choses, le club voulait le garder... Là, il est vraiment focalisé pour faire une année parfaite et essayer de gagner la Ligue des champions. Son image ne traduit pas la vérité. Il n'est pas comme ça. Il a un grand coeur. Tous les gens qui le connaissent vraiment le savent. Il est original, mais les gens le détestent » a déploré l’ami de Neymar, qui aimerait que les supporters du Paris Saint-Germain apprécient à sa juste valeur l’international brésilien. Néanmoins, les supporters parisiens n’ont pas oublié l’attitude de leur joueur star au mercato, ce qui explique ce malaise continuel dans la capitale. Tout sera oublié si Neymar parvient à hisser le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions…