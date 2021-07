PSG : Neymar épinglé, son attitude choque

Dans : PSG.

Passeur décisif contre le Pérou en demi-finale de la Copa America (1-0), Neymar est loin de faire l’unanimité en Amérique du Sud.

Que ce soit en France lorsqu’il évolue avec le PSG ou en Amérique du Sud quand il défend les couleurs du Brésil, Neymar ne parvient pas à faire l’unanimité. Ce mardi, c’est une légende du football argentin qui a sermonné la star du Paris Saint-Germain. Interrogé par ESPN, Oscar Ruggeri a tapé sur Neymar, lui reprochant une attitude plus que douteuse à plusieurs moments de la Copa America. L’ancien défenseur emblématique de Boca Juniors reproche notamment à Neymar sa manière de provoquer contre le Pérou en phase de groupes alors que le Brésil était nettement devant (4-0) ou encore les coups qu’il a distribué contre la Colombie quelques jours plus tard (2-1).

« Il n'a pas les codes sur le terrain. Contre le Pérou, alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil (en phase de poules, ndlr), il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied ! Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait (contre la Colombie aussi en phase de poules, ndlr) ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé. Messi est différent des autres et, même avec un but, il n'agit pas comme ça » estime l’ancien défenseur argentin, pour qui Neymar souffrira toute sa carrière de cette attitude qu'il déplore. La comparaison avec Lionel Messi sur ce sujet est implacable, le capitaine de l’Argentine et du FC Barcelone n’ayant jamais agis comme Neymar avec des provocations inutiles, des simulations ou des mauvais coups. C’est sans conteste l’un des axes de progression de la star du PSG, même si on peut se demander s’il parviendra à faire évoluer son comportement à 29 ans.