PSG ‍: Six offres et un prix colossal, ce Parisien affole le mercato

Arrivé au PSG en 2019, Xavi Simons a montré tout son talent loin de la capitale française. Le jeune Néerlandais s'éclate à Leipzig en prêt depuis deux ans. Ses belles performances chez les Roten Bullen lui donnent une aura immense en Europe.

Le petit prodige du Barça qui devait devenir le nouveau visage du Paris SG. Le club parisien avait de grandes ambitions pour Xavi Simons quand il est allé le chercher à la Masia en 2019. Mais, le milieu néerlandais a rongé son frein dans la capitale française. Il n'a disputé que 11 rencontres professionnelles avec le PSG. Une faible utilisation expliquée par le manque de places en attaque et par sa faible expérience du haut niveau. Cependant, Xavi Simons a vite montré l'étendue de son talent à l'étranger, au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection néerlandais.

L'été dernier, Luis Enrique aurait adoré inclure dans son groupe le milieu offensif néerlandais. Mais le joueur ne l'a pas entendu de cette oreille et a préféré partir en prêt à Leipzig pour une seconde année consécutive. Une évidence tant il se plaît bien en Bundesliga. Le club allemand l'apprécie tout autant, comptant racheter son contrat au plus vite. Convaincre le PSG sur le plan financier s'annonce cependant ultra difficile. En effet, les Parisiens ont l'embarras du choix dans ce dossier avec une concurrence très fournie aux quatre coins de l'Europe.

🚨 Arsenal and Liverpool are the most likely destinations for Xavi Simons, should PSG sell him next summer. He would cost at least £66m.



