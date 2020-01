PSG : Neymar en victime collatérale de cette règle du Barça

Dans : PSG.

Encore décisif face à l’AS Monaco dimanche sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a pleinement l'esprit en France, et non plus du côté du Barça.

Ces dernières semaines, Neymar est un homme nouveau au sein du club de la capitale. Après avoir fait tout son possible pour quitter le PSG et retourner à Barcelone durant le dernier mercato estival, l'international brésilien s’est pleinement reconcentré sur son aventure à Paris. Si bien qu’il semble plus impliqué que jamais dans l’équipe de Thomas Tuchel. Buteur, passeur, l’attaquant de 27 ans ne rechigne même plus à faire des efforts défensifs. Preuve que le Ney se sent désormais bien au PSG. Mais pour combien de temps ? Si Paris venait de nouveau à faire de mauvais résultats en Ligue des Champions, l’Auriverde aurait bien entendu des envies d’ailleurs, avec le FCB en ligne de mire. Sauf qu’en un an, les choses auront changé entre l’ailier et son ancien club.

Une nouvelle clause dans les contrats au Barça

Toujours opposé au Barça dans un procès d’ordre financier, le prodige de Santos pourrait voir un autre frein à son retour. En effet, selon Don Balon, le club catalan vient de prendre une nouvelle résolution. Vacciné par le cas Gerard Piqué, qui est énormément distrait par ses activités extérieures, comme la Coupe Davis ou ses business dans les hôtels ou la mode, le Barça a décidé d’inclure une « clause de restrictions » dans les nouveaux contrats. Avec l'objectif d’avoir une concentration maximale sur le terrain, et non plus sur les entreprises extérieures ou les réseaux sociaux. Une nouveauté qui pourrait « déranger Neymar », sachant que le Brésilien a un style de vie particulier et ultra-médiatique. Après avoir eu quelques libertés au PSG, le Ney pourrait difficilement changer ses habitudes juste pour un club. Une raison supplémentaire de penser que Neymar est à Paris pour quelque temps encore.