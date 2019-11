PSG : Neymar écarté à Madrid, Pierre Ménès ricane

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre que Neymar n’est pas certain de débuter…

Et pour cause, la star brésilienne du PSG revient tout juste de blessure, et sa prestation contre Lille n’a pas forcément été très rassurante. Raison pour laquelle Thomas Tuchel envisage sérieusement de le faire débuter sur le banc à Santiago Bernabeu. Cela représenterait tout de même une grosse erreur selon Pierre Ménès, lequel a indiqué sur l’antenne de Canal Plus qu’il voyait plutôt le coach allemand prendre un petit risque dans son onze de départ en alignant trois attaquants dont Neymar, en plus de Di Maria dans une position de milieu de terrain.

« Tuchel ne peut pas laisser de côté Neymar et Mbappé. Et il devrait faire reculer Di Maria. Les Parisiens sont déjà qualifiés, Tuchel peut donc prendre un risque. En plus, il a annoncé un futur choix courageux. Si Paris gagne en prenant ce risque à Madrid, on dira tous chapeau. En revanche, si ça perd, Tuchel pourra dire : ‘vous voyez, ça ne marche pas’ » a commenté le chroniqueur du Canal Football Club, pour qui l’entraîneur du Paris Saint-Germain serait bien inspiré d’aligner quatre de ses cinq stars offensives au coup d’envoi de la rencontre face au Real Madrid. Reste à voir si l’ancien coach du Borussia Dortmund sera également de cet avis mardi soir…