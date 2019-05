PSG : Neymar doit larguer Paris pour Madrid, le Brésil le supplie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’un nouveau match très abouti sur la pelouse du SCO d’Angers samedi après-midi, Neymar est de retour au top de sa forme.

Idéal pour lui avant la Copa América, mais également avant le mercato où il va encore faire les gros titres. Et pour cause, le Real Madrid rêve toujours de s’offrir le n°10 du PSG, en dépit de la fermeté de Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier. Président de Santos, le premier club de Neymar, José Carlos Peres a pris position pour l’avenir de son ancien poulain. Et selon lui, le « Ney » ne doit pas hésiter une seconde s’il a l’opportunité de rejoindre le Real Madrid…

« Le voir au Real serait quelque chose d’exceptionnel. J’espère qu’il en sera ainsi. Ce serait le meilleur lieu pour Neymar. Il doit bien y réfléchir et, s’il a l’opportunité de porter le maillot du Real, il ne doit pas hésiter. Il s’est totalement trompé en quittant Barcelone. Là-bas, il grandissait en tant que joueur, sa reconnaissance internationale était bien meilleure, il gagnait des titres, il était important. Il n’a pas pris la bonne décision en partant » a confié le président du FC Santos, interrogé par Marca. Reste maintenant à voir si Neymar aura son mot à dire dans ce dossier. Car on est bien loin d’un accord entre le PSG, qui refuse de vendre sa star, et le Real Madrid.