PSG : Neymar dispo à 150 ME, le Barça ronchonne toujours !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Neymar va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone cet été au mercato ?

Indiscutablement, il s’agit du feuilleton de l’été et cela devrait encore durer un long moment. Car le club catalan est bien décidé à s’offrir l’international brésilien, et étudie toutes les possibilités afin de rendre l’opération possible, ce qui prend évidemment beaucoup de temps. Ce mercredi, L’Equipe indiquait que le champion d’Espagne était prêt à lâcher Philippe Coutinho et Ivan Rakitic en plus de 40 ME pour s’offrir les services du n°10 du Paris Saint-Germain.

Une proposition refusée par le club de la capitale, qui réclamait initialement 300 ME au minimum. Selon Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi pourrait néanmoins accepter de baisser son prix, si deux joueurs de son choix étaient inclus dans le deal. Mais le dirigeant qatari exige tout de même un minimum de cash… « Au début du feuilleton Neymar, le PSG, qui ouvre la porte à son départ, a prévenu qu'il souhaitait récupérer 300 ME. D'autres échos indiquaient ensuite que Paris se contenterait d'une somme comprise entre 130 et 150 ME, plus deux joueurs qu'il choisirait. Dans les deux cas, le Barça ne possède pas une telle somme. Le club blaugrana cherche donc d'autres solutions » explique le quotidien francilien. Ce qui confirme que le feuilleton est, malheureusement pour Paris, parti pour s’éterniser.