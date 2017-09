PSG : Neymar, Di Maria et Pastore absents à Montpellier

Dans : PSG, Ligue 1.

Unai Emery a annoncé son groupe pour le match de ce samedi à Montpellier. Outre Ben Arfa, qui ne passe plus le « cut » depuis longtemps, l’entraineur espagnol déplore trois blessés. Angel Di Maria, Neymar et Javier Pastore. En conséquence, l’animation offensive va être modifiée et devrait profiter à Lucas, qui complètera à droite le 4-2-3-1 parisien, en compagnie de Draxler, Mbappé et Cavani.

Le groupe : Areola, Trapp - Berchiche, Dani Alves, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Thiago Silva, Meunier - Lo Celso, Nkunku, Rabiot, Verratti, Thiago Motta - Cavani, Draxler, Lucas, Mbappé