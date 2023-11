PSG ‍: Thiago Silva dit tout sur le fiasco français du Qatar

Dans : PSG.

Capitaine du PSG pendant de longues années, Thiago Silva est resté pour beaucoup le symbole des échecs parisiens en Europe. Une obsession que le Brésilien dénonce avec le recul, estimant au passage que Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar s'étaient trompés de stratégie avec le Paris SG.

Plus d’une décennie après l’arrivée du Qatar à sa tête, le Paris Saint-Germain a réalisé de grandes choses, passant de formation très irrégulière de Ligue 1 à un prétendant au titre européen bordé de stars internationales. Sur le plan commercial et marketing, le PSG a passé plusieurs caps et fait désormais partie des grands marques du sport mondial. L’argent mis par QSI y est pour beaucoup, et a permis de voir quasiment tous les plus grands joueurs des années 2000 signer dans la capitale française, de David Beckham à Zlatan Ibrahimovic, en passant par Neymar, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, Messi et Kylian Mbappé.

Mais jusqu’à présent, le succès en Europe et la gloire en France n’ont pas toujours été au rendez-vous. Le titre de champion de Ligue 1 est banalisé car la seule préoccupation de Nasser Al-Khelaïfi est d’enfin remporter la Ligue des Champions, ce qu’il n’arrive pas à faire malgré une finale en 2020. Un échec qui perdure et qui s’explique également selon Thiago Silva. Parti du PSG justement en 2020 pour être sacré immédiatement après avec Chelsea, le défenseur brésilien est longuement resté le capitaine symbole de l’échec à Paris. Pourtant, dans un long entretien au Guardian, il explique le problème de fond que rencontre le club francilien, qui est d’être totalement obsédé par la Ligue des Champions.

Thiago Silva parle pour le PSG... ou Chelsea ?

« Vous n’allez pas tout réussir d’un coup juste parce que vous avez mis beaucoup d’argent. Ce n’est pas comme ça que le football marche. Si vous n’avez pas une idée claire de ce que vous voulez, les choses ne vont pas fonctionner. Premièrement et avant tout, vous devez gagner le respect dans votre propre pays pour être respecté à l’extérieur du pays. Nous n’avons pas fait ça. On a fait exactement le contraire. On voulait être aimé et respecté à l’étranger, mais on n’a rien fait pour gagner ça en France », a expliqué Thiago Silva, qui confirme que l’obsession du PSG pour la Ligue des Champions n’a pas permis de faire grandir le club et de le rendre aimé en France. Un message qui sera certainement discuté du côté de Paris, même si le fait de mettre énormément d’argent sans garantie de connaitre le succès peut aussi s’appliquer à Chelsea, qui dépense des milliards depuis son rachat, et n’arrive toujours pas à être un candidat au podium en Premier League.