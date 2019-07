PSG : Neymar déprime, il s'offre à quatre monstres européens !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

Plus que jamais, Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Au cours des derniers jours, le Brésilien a bien fait passer le message en interne. Reste que le FC Barcelone vient de lâcher 120 ME pour recruter Antoine Griezmann, et aura bien du mal à trouver les liquidités afin de recruter Neymar. Et si ce n’était pas un problème pour la star auriverde ? Pour l’une des premières fois, la presse espagnole indique ce mercredi que Neymar est ouvert à d’autres clubs à travers l’Europe. Et pourrait donc quitter Paris pour une autre écurie…

A en croire le journal espagnol, Neymar et son père seraient ainsi favorables à une signature à Manchester United, à la Juventus Turin, au Bayern Munich ou au Real Madrid. Si les trois dernières destinations citées ne sont pas étonnantes, on a quand même bien du mal à imaginer Neymar du côté de Manchester United, un club qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Sur un plan purement financier en revanche, les Red Devils sont peut-être les mieux armés pour recruter la star du PSG. Notamment en cas de départ de Paul Pogba, lequel fait toujours l’objet d’un intérêt concret du Real Madrid au mercato…