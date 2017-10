PSG : Neymar dément avoir disjoncté et il accuse à son tour

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Expulsé dimanche soir en fin de match lors d'OM-PSG, Neymar sera suspendu vendredi prochain pour la réception de Nice au Parc des Princes. Revenant sur la séquence qui a abouti à son carton rouge, la star brésilienne a regretté que l'arbitre ne tienne pas vraiment compte des circonstances et fasse preuve de peu de psychologie. Car Neymar l'a confié, son corps porte les stigmates des coups reçus.

« Je crois que mon expulsion était exagérée, injuste. Pendant tout le match, j’ai reçu pas mal de coups, j’ai des marques sur tout le corps. Le carton rouge ? C’est une action où j’ai tenté de continuer même après avoir subi la faute. J’ai pris un coup et j’ai été révolté de le prendre par derrière. C’est pour ça que je me suis retourné pour demander des comptes. Et le joueur a exagéré et a tout fait pour que l’arbitre m’expulse, a confié Neymar, qui a démenti être à bout de nerfs au moment de son expulsion. Le pire c’est que je n’avais pas le sang chaud. Bien au contraire, sinon je serais parti d’ici sans parler à personne. Au contraire, je suis bien tranquille pour vous le raconter. »