PSG : Neymar, Dembélé, Coutinho… Le Barça dit tout sur le feuilleton

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Suite à la démission de son vice-président Jordi Mestre, le FC Barcelone a dû tenir une conférence de presse ce vendredi. Sans surprise, le nom de Neymar est revenu en boucle.

Et pour cause, beaucoup se demandent si cette démission n’est pas liée au dossier du Brésilien. « Le départ de Mestre n'a rien à voir avec Neymar, a démenti Josep Maria Bartomeu. Il y a eu des désaccords avec la direction sportive et cela, ajouté à d'autres motifs, l'a amené à partir. » De toute façon, à en croire le président du Barça, le feuilleton Neymar n’existe pas, le Paris Saint-Germain n’étant pas vendeur malgré les états d’âme du joueur.

« Nous savons que Neymar veut quitter le PSG, mais nous savons aussi que le PSG ne veut pas qu'il parte. Ce n'est pas d'actualité, a assuré le patron blaugrana. (...) Je le sais parce que je l'ai lu dans la presse et parce que je vois souvent Nasser Al-Khelaïfi lors des réunions de l'ECA. » Bien sûr, cette réponse n’a pas convaincu les journalistes qui l’ont relancé, en vain. « Nous n'aimons pas parler des joueurs des autres équipes. Tout comme nous n'aimons pas que des clubs parlent des nôtres », s’est agacé Bartomeu, en ajoutant que Lionel Messi n’avait pas réclamé le retour de son ami.

Dembélé et Coutinho intouchables

Au passage, le dirigeant en a profité pour évoquer la situation d’Ousmane Dembélé, toujours meilleur que Neymar à ses yeux. « Oui, c'est un jeune joueur talentueux et différent de ce qu'il y a dans le monde du football. Il a de l'avenir et nous le voulons au Barça, a-t-il prévenu. (...) Dembélé et Coutinho sont indispensables pour notre projet. » Ce sont pourtant les joueurs cités en vue d’un échange avec l’ancien Barcelonais. Voilà qui ressemble à une énorme partie de poker…