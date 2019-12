PSG : Neymar déçoit, Paris attend son Dieu au tournant

Dans : PSG.

Recruté par le PSG en 2017 contre 222 ME, Neymar a systématiquement manqué les matchs décisifs de Ligue des Champions pour cause de blessure à Paris depuis deux ans.

Et si cette année, c’était la bonne pour l’ancien ailier du FC Barcelone ? Assurément, le club de la capitale attendra de Neymar qu’il soit au top de sa forme en février et mars prochain afin d’aider le Paris Saint-Germain dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce serait un bon moyen pour Neymar de rendre au club tout ce qu’il lui a donné depuis deux ans et demi selon Bernard Lama, lequel a estimé dans une interview accordée à SporTV que Neymar, accueilli comme un Dieu par le Qatar à Paris, avait une dette envers le club.

« Il commence à parler, il a compris qu’il devait le faire. A Paris, nous l’avons accueilli comme Dieu. Il doit aussi donner… Le public se fiche de ce que tu fais à l’extérieur, il n’y a que le terrain. Et Neymar donne peu. Nous espérons qu’il donnera plus. Le PSG est un bon club pour lui. Il peut y faire de grandes choses. S’il retourne à Barcelone, il a déjà Messi. A Paris il a un Mbappé avec lui, un Thiago Silva, un Marquinhos, il peut faire des choses. Je pense que cette année, s’il n’a pas de problèmes physiques, ce sera très bien » a expliqué l’ancien gardien du PSG et de l’Equipe de France à l’occasion d’un match caritatif au Brésil. Espérons pour Paris que Neymar ait bien saisi le message…