PSG : Neymar de retour au Barça, une déclaration choc !

C'est le serpent de mer depuis désormais plus d'un an, le retour de Neymar en Espagne est évoqué chaque semaine, que ce soit du côté du FC Barcelone ou du Real Madrid. Mais cette fois, c'est un dirigeant catalan qui en parle et pas un quotidien sportif.

Sans être médisant avec AS et Marca, qui sautent sur chaque occasion pour faire partir Neymar du Paris Saint-Germain, ces rumeurs propagées sans cesse avaient finir par faire sourire, la star brésilienne semblant avoir pris ses marques au PSG et s'y éclater. Cependant, Pep Segura, qui est tout de même le manager général du FC Barcelone, a lancé jeudi soir des propos qui vont faire causer.

Car le dirigeant du Barça ne rejette plus formellement le retour de Neymar. « Il est vrai que j’ai dit que tout jeune joueur qui quittait le Barça pour l’argent ne pourrait pas revenir. Et je maintiens ces propos. Mais dans le cas de Neymar, les circonstances sont différentes parce qu’on ne parle pas d’un jeune joueur en cours de formation, on parle d’un joueur professionnel accompli qui, en fonction du marché, peut être amené à saisir la meilleure opportunité », a expliqué Pep Segura, conscient que sa déclaration allait engendrer de nombreux commentaires. Du côté du Paris Saint-Germain, on doit désormais vivre cela assez sereinement, mais quand même...