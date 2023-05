PSG : Neymar de retour à Barcelone, la vérité éclate

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mardi, la presse espagnole s’est enflammée autour d’un potentiel transfert de Neymar du PSG à Barcelone lors du prochain mercato.

Neymar et Lionel Messi de retour au FC Barcelone, le scénario totalement fou a été envisagé par la presse espagnole cette semaine. En effet, dans son édition de mardi, le Mundo Deportivo a évoqué l’option d’un potentiel come-back de l’international brésilien au Camp Nou. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, le « Ney » est ouvert à un départ du club parisien, où son départ est autant souhaité par Luis Campos que par Nasser Al-Khelaïfi. Les supporters partagent cette position et l’ont fait savoir à l’ancien crack de Santos en réclamant son départ… devant chez lui.

La Premier League est attentive à ce dossier et notamment Manchester United, Chelsea et Newcastle. A priori, il y a bien plus de chances que Neymar rebondisse en Angleterre plutôt que de revenir dans son ancien club. En effet, ce jeudi c’est le journal Sport qui fait le point sur le potentiel retour du n°10 parisien au FC Barcelone. Et pour le média, il est totalement impossible que ce transfert voit le jour. « Le nom de Neymar n’a jamais été sur la table dans l’esprit de Joan Laporta » indique le média.

Un retour de Neymar au Barça est impossible

Il faut dire que financièrement, il parait impossible pour le club blaugrana de boucler les retours de Lionel Messi et de Neymar la même année. Sportivement, son retour poserait également question. Certes, quand il portait les couleurs barcelonnaises, Neymar était l’un des meilleurs joueurs du monde mais en l’espace de six ans, la situation a bien changé. Le Brésilien n’est plus aussi performant et enchaine les blessures et les polémiques extra sportives. S’il est d’accord pour le retour de Messi, idole de tout un peuple, Xavi est moins emballé par le retour de Neymar. Ce transfert ne verra donc pas le jour au grand dam du PSG, qui voit une première porte se refermer sans doute de manière définitive pour se débarrasser de sa star, recrutée 220 millions d’euros il y a six ans.