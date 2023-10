Le PSG vendu, MU racheté, le Qatar explique ses choix

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a surpris du monde en annonçant vouloir vendre une partie du PSG, pendant que le Qatar effectuait une énorme proposition pour racheter Manchester United. L'explication de cette actualité qui faisait un peu trembler à Paris est tombée.

Le Qatar est passé tout proche de réaliser un autre investissement dantesque dans le monde du football. Après avoir acheté le PSG en 2011 et avoir organisé la Coupe du monde en 2022, le pays gazier a frappé fort sur la scène internationale, et possède une légitimité et des intérêts aux yeux des Occidentaux, pour faire connaitre ce petit pays qui est longtemps resté dans l’ombre. Mais en 2023, le Cheikh Jassim a représenté le Qatar dans la tentative de rachat de Manchester United, avant de se rendre compte que, peu importe l’offre proposée, les Glazer n’accepteraient finalement jamais de revendre l’intégralité de leur part du club anglais. Un échec rarissime pour le Qatar, surtout vues les sommes qui devaient être investies pour la refonte du club, son stade, son centre d’entrainement et le mercato bien évidemment. Un projet à conjuguer au passé donc, mais qui a aussi fait couler quelques gouttes de sueur aux suiveurs du PSG, qui se sont demandés si le club français, qui n’arrive pas à briller en Europe malgré les sommes investies, n’allait pas passer au second plan.

Le Qatar a deux objectifs séparés dans le football européen

En réalité, selon les révélations de The Athletic, le Qatar possède un double plan pour continuer à conquérir l’Europe à travers le football. Il y a tout d’abord le développement de QSI, qui a pris des parts dans le club de Braga, vise également un club espagnol, et a négocié il n’y a pas si longtemps avec Daniel Levy, le président de Tottenham. Des participations minoritaires qui ne freineraient pas les investissements au PSG. Et dans un même temps, le Qatar possède suffisamment de milliardaires pour investir avec d’autres fonds privés, comme ce fut le cas avec la tentative du Cheikh Jassim à Manchester United. Une stratégie dévoilée mais qui ne trompe pas vraiment grand monde, puisque la Premier League a été alertée que l’achat de MU par un milliardaire qatari est impossible sans l’accord et le soutien de l’Emirat, qui ne laisse aucune indépendance économique aux investisseurs de son pays.

Le Qatar est donc libre de tenter sa chance sur d’autres grands clubs européens, sans mettre l’investissement du PSG en danger. D’ailleurs, une information a surpris ces derniers mois, à savoir Nasser Al-Khelaïfi cherchait à vendre des parts du Paris SG à des investisseurs extérieurs. Une information étonnante car le club de la capitale n’a clairement pas besoin d’argent, mais The Athletic donne l’explication. Le produit « PSG » est reconnu mondialement, et est une marque très porteuse. L’idée est d’ouvrir le capital à des investisseurs, mais pas n’importe lesquels puisqu’ils seraient forcément américains. Le but ? Renforcer les liens entre les deux pays, qui sont considérés comme « amis » même si les tensions dans cette partie du globe peuvent fragiliser cette union. La preuve, en contrepartie, le Qatar a commencé à investir aux USA, rachetant une partie de la société filiale possédant la franchise de NBA des Washington Wizards et de NHL des Washington Capitals.

Des raisons géopolitiques qui ont ainsi ouvert la possibilité pour Nasser Al-Khelaïfi d’accueillir des investisseurs américains, sans que cela ne freine une seule seconde l’envie du Qatar de faire du PSG son fleuron du football en Europe, affirme le média nord-américain pour conclure.