PSG : Neymar dans un deal grotesque, le Qatar refuse !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

C'est désormais officiel, puisque Thomas Tuchel l'a confirmé mardi soir en marge de la victoire du PSG contre Dresde, Neymar a bien demandé à quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Pour l'instant, la star brésilienne a donné l'avantage au FC Barcelone, et du côté du club catalan on s'est donc mis en actions, sachant que le Barça n'a pas des moyens financiers colossaux après avoir été obligé de faire un emprunt pour payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann. Et ce mercredi, L'Equipe affirme que la seule offre envisagée en Catalogne pour faire venir Neymar ne sera pas validée par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, et encore moins par l'Emir du Qatar.

En effet, les dirigeants barcelonais proposeraient, pour faire revenir Neymar qu'ils avaient vendu 222ME, Philippe Coutinho et Ivan Rakitic plus un chèque inférieur à 40ME. Mais ils n'ont pas encore officialisé cette offre au Paris SG. Et si cela devait être le cas, le PSG refusera immédiatement cette proposition pour Neymar, le Qatar voulant beaucoup plus de cash dans un éventuel deal, pour lequel l'Emir ne fera aucun cadeau. Selon le clan Neymar, le FC Barcelone doit et peut faire beaucoup mieux, il suffira d'être patient. Mais pour le Paris Saint-Germain, cette patience aura des limites et la date du 31 juillet pourrait être la deadline à ne pas franchir sous peine de voir le joueur brésilien continuer une saison de plus avec le club de la capitale. Le téléphone risque donc de chauffer ces deux prochaines semaines entre Paris et Barcelone.