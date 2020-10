PSG : Neymar pas encore fixé sur sa blessure, Tuchel en stress

Dans : PSG.

La blessure de Neymar ce mercredi soir sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir inquiète Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand pourrait faire sans sa star pour plusieurs matches.

Une réaction parisienne était attendue en Turquie, elle a bien eu lieu. Les Parisiens ont battu non sans difficulté l’Istanbul Basaksehir (2-0) grâce à nouveau doublé de Moise Kean, après celui réalisé par l’attaquant italien contre Dijon. Thomas Tuchel peut avoir le sourire mais une nouvelle blessure est venue gâcher la fête. Touché à la cuisse gauche, Neymar est sorti en milieu de première période en faisant la grimace. Un coup dur pour le PSG qui, en combinant le Championnat et la Ligue des Champions, fait face à un calendrier très chargé. Après la victoire des siens, le technicien allemand a apporté quelques précisions sur la blessure de son joueur en restant toutefois vague.

« C’était nécessaire qu’il sorte. On doit attendre (pour un diagnostic). Ce n’était pas une vraie douleur, mais il s’est senti inconfortable. Dans un calendrier très serré comme celui-ci, ça peut coûter quelques matchs. Mais je n’en suis pas sûr pour le moment », a-t-il déclaré pour RMC Sport. La nature exacte de la blessure du Brésilien et la durée de son indisponibilité devraient être dévoilées très prochainement. En attendant, Thomas Tuchel peut craindre une absence de son numéro 10 pour les prochaines grosses échéances du club, contre Leipzig la semaine prochaine puis face à Rennes (7 novembre) et Monaco (20 novembre) en Ligue 1.