PSG : Neymar contre Dembélé et du cash, l'incroyable deal proposé à Paris !

Même s'il a marqué samedi contre l'Atlético Madrid le but qui a évité une défaite au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait demandé à quitter le club catalan. Et le Barça envisage de le proposer au PSG dans une opération permettant à Neymar de revenir.

Ce lundi matin, ce n'est pas la presse espagnole qui dégaine concernant l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain, mais Goal.com plutôt prudent en matière de mercato. Le site internet affirme que dans un premier temps c'est Ousmane Dembélé qui a demandé un bon de sortie aux dirigeants du FC Barcelone, l'attaquant français souhaitant partir et dès le marché des transferts de janvier. Un peu plus d'un an après sa venue en provenance de Dortmund, Dembélé ne parvient pas à trouver ses repères à Barcelone et c'est pour corriger cela qu'il souhaite partir affirme Goal.

Du côté du Barça, qui a payé fort cher pour faire venir le joueur tricolore, Ernesto Valverde pourrait accepter cette requête si un deal peut se faire avec le Paris Saint-Germain. Une offre pourrait arriver au PSG afin d'échanger Ousmane Dembélé et une somme d'argent qualifiée de substantielle contre Neymar. Même si l'attaquant français de Barcelone a des qualités, on voit mal Nasser Al-Khelaifi sacrifier la star brésilienne, Neymar ayant une valeur énorme que ce soit sur le plan footballistique, mais également en matière de marketing. Le Barça risque de vite comprendre que l'opération est promise à un échec total.