Neymar et Marquinhos pourris par Luis Campos, le PSG explose !

Le PSG est rentré de Monaco dans un état de choc. Sur et en dehors du terrain, le club de la capitale a explosé au stade Louis II et cela pourrait avoir des effets secondaires redoutables.

Pour la Saint-Valentin, les supporters du Paris Saint-Germain hésitent entre un bon restaurant en amoureux ou regarder le match de Ligue des champions entre leur équipe préférée contre le Bayern Munich. Mais sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux à vouloir opter pour un choix romantique, conscients que la rencontre face au club allemand pourrait être un troisième cauchemar consécutif après les défaites à Marseille et à Monaco. C’est peu dire que le scénario du match en Principauté a été désastreux du début à la fin, et même après, puisque Marquinhos a réussi l’exploit de se mettre l’ensemble des fans parisiens à dos en donnant l’ordre à ses coéquipiers de ne pas aller saluer les 1.000 supporters présents au stade Louis II. Tandis que le capitaine du PSG devrait prolonger son contrat, il est poussé vers la sortie par les fans. Tout s’est mal passé à Monaco, au point même que Luis Campos a disjoncté deux fois, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi dynamitant le vestiaire.

Le PSG en crise, ça chauffe dans le vestiaire

C’est d’abord Prime Vidéo, qui diffusait ce Monaco-PSG, qui a confié qu’un de ses journalistes, qui était dans les couloirs de Louis II a entendu Luis Campos piquer un énorme coup de sang à la mi-temps du match, alors que Paris était déjà mené 3-1. Le conseiller sportif a hurlé sa colère à l’encontre des joueurs de Christophe Galtier, histoire de faire comprendre que la blague avait assez duré. Mais visiblement cela n’a pas été suffisant, puisque la formation parisienne a été insipide après la pause, Gianluigi Donnarumma évitant une correction mémorable. Résultat, après le sketch à l’encontre des supporters parisiens, qui a fait de dégâts dans l’image donnée par Marquinhos, Luis Campos a de nouveau disjoncté dans les coulisses. Et cette fois il a réussi à mettre dans le rouge Neymar et Marquinhos, le défenseur ayant visiblement plus de hargne dans le vestiaire que sur les terrains de Ligue 1.

Et à en croire L’Equipe, le show Campos a déclenché une grosse réaction chez les deux joueurs brésiliens. « Campos a reproché à ses joueurs un « manque d'agressivité », entre autres. Cette remontrance n'a pas été du goût de tout le monde. Et notamment de la part du duo de Brésiliens Marquinhos-Neymar, pour qui le problème du PSG, samedi, ne se situait pas là. L'échange - en portugais - entre les trois a été très vif et long. Alors qu'une partie des joueurs n'était pas là, la scène a surpris, par son intensité, jusqu'à plusieurs membres du staff », témoigne l’envoyé spécial du quotidien sportif à Monaco. Un vif incident qui intervient juste avant la réception de Munich et dans un climat explosif, le Paris Saint-Germain est en crise, le fameux mois de février tant redouté tourne à la catastrophe.