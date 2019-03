PSG : Neymar colle une pression XXL à Al-Kelhaifi sur ce joueur

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même si le Paris Saint-Germain est persuadé que Kylian Mbappé et Neymar ne céderont pas aux sirènes du Real Madrid et de Zinedine Zidane lors du prochain mercato, le club de la capitale regarde évidemment très attentivement les événements à venir autour de ses deux stars. Et c'est clairement dans ce cadre que se déroulent les discussions pour une éventuelle prolongation de Daniel Alves, dont le contrat s'achève en fin de saison. Très proche de Neymar, lequel aurait demandé en condition préalable à sa signature au PSG la venue de son compatriote, Daniel Alves pourrait se voir offrir une extension de contrat afin de ne pas agacer la star brésilienne.

C'est un scénario avancé ce samedi. « Le défenseur brésilien a expliqué vouloir poursuivre sa carrière jusqu’à la Coupe du monde 2022. Il n’était pas loin d’un accord pour deux ans de plus mais son match raté contre Manchester United, après d’autres rendez-vous manqués, a jeté le flou des deux côtés et interrompu les échanges. L’enjeu n’est pas anodin. Joueur le plus titré en activité, l’ancien Barcelonais s’est attiré les louanges de Thomas Tuchel pour sa combativité et son expérience. Il est surtout un proche de Neymar. Vu les ambitions affichées du Real Madrid de Zidane pour le prochain mercato d’été, aucun argument n’est à négliger pour le PSG qui entend garder son duo de stars Mbappé-Neymar », affirme L'Equipe. Il est vrai que refuser une prolongation à Daniel Alves pourrait envoyer un signal pas très amical à Neymar Jr, même si à priori le Paris Saint-Germain va devoir changer de stratégie au mercato sous peine de très souvent pleurer au mois de mars.