PSG : Neymar chez Flunch, non mais allo quoi !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est ce lundi soir que Neymar, avec 24 heures d'avance sur le calendrier, connaitra son 27e anniversaire, l'occasion pour la star brésilienne du Paris Saint-Germain, actuellement blessée, d'inviter du monde au Pavillon Gabriel, endroit notamment connu dans Paris pour y avoir abrité pendant longtemps le plateau d'une célèbre émission présentée par Michel Drucker et qui est située à quelques centaines de mètres de l'Élysée. Et avant même que la fête ne commence, ça taille sec sur les réseaux sociaux, certains estimant que Neymar ferait mieux de se reposer et de ne pas perturber la vie de ses coéquipiers du PSG, tandis que d'autres s'en prennent à l'argent dépensé pour cette fête.

Sur Yahoo, Ambre Godillon estime que cette polémique est bidon de A à Z, et elle s'étonne de cette hypocrisie totale concernant Neymar. « Je trouve ça plutôt bien que Neymar ait envie d’inviter ses coéquipiers. On lui reproche de partir au Brésil quand il est blessé. Et maintenant on lui reproche d’inviter ses coéquipiers pour boire un verre à son anniversaire. Il a envie de le fêter, c’est Neymar. Il cristallise la frustration de tout le monde. C’est une star et j’ai l’impression que tout le monde est jaloux. Il fait exprès de ne pas fêter son anniversaire le jour même pour ne pas perturber la préparation du match de Coupe de France. L’année dernière, il y en a plein qui étaient venus et qui sont repartis tranquille à 23h00. Il a des millions, il en fait ce qu’il veut, oui c’est le Pavillon Gabriel, il ne va pas le faire au Flunch. Neymar, une fête d’anniversaire mal venue ? C’est typiquement une question de Français », s'agace la journaliste, qui voit là un petit parfum de jalousie et de mesquinerie.