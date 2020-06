PSG : Leonardo prêt à déclarer la guerre à Aulas et l'OL !

Dans : PSG.

Le directeur sportif du PSG n'a pas apprécié l'attitude de l'Olympique Lyonnais, notamment concernant Bruno Cheyrou et il promet du sport à Jean-Michel Aulas.

Pour remplacer Florian Maurice, qui a choisi de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Stade Rennais, Jean-Michel Aulas et Juninho sont allés chercher Bruno Cheyrou au PSG afin d’en faire le patron du recrutement de l’OL. Du côté du Paris Saint-Germain, on n’avait pas encore réagi à ce départ de celui qui était alors le directeur sportif de l’équipe féminine du club de la capitale. Et visiblement, ce recrutement effectué par Lyon a agacé au plus haut point les dirigeants du Paris SG. Pour Leonardo, l’Olympique Lyonnais n’a pas été réglo et cela ne se limite pas au seul cas de Bruno Cheyrou, ce qui a eu le don de lui déplaire.

Alors, dans le Journal du Dimanche, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain prévient Jean-Michel Aulas que cette attitude pourrait ne pas rester impunie. « Le départ du directeur sportif des féminines a été une surprise. L’Olympique Lyonnais a approché beaucoup de nos joueuses. Des jeunes sont parties là-bas, mais des pros ont aussi été contactées. Si ce sont les manières de faire, on va s’y mettre aussi. Avec les filles comme avec les garçons… », menace très fermement un Leonardo visiblement très remonté contre l'Olympique Lyonnais et aux manoeuvres des responsables de l'OL. De quoi promettre du sport dans les mois qui viennent, le Brésilien n'étant pas du genre à lancer des paroles en l'air. Au moins Jean-Michel Aulas et Juninho sont prévenus.