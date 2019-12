PSG : Neymar capitaine ? Il crie presque au scandale

Dans : PSG.

Neymar a confié cette semaine qu'il serait honoré d'être le capitaine du PSG, même s'il estime que Thiago Silva porte le brassard avec talent à Paris. Mais l'idée de voir l'ancien du Barça prendre ce rôle ne fait pas que des heureux.

Et si Thomas Tuchel décidait de confier les clés de son équipe à Neymar en faisant de sa star brésilienne le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain histoire de responsabiliser encore plus l’ancien joueur du FC Barcelone. Il y a encore quelques semaines, cette idée aurait fait hurler les supporters du club de la capitale, dont une majorité n’aurait pas été scandalisée que Neymar soit vendu au Barça lors du récent mercato, tant ils avaient été choqués par l’attitude de l’attaquant. Et après les propos du joueur brésilien dans France-Foot, lequel a évoqué cette possibilité de devenir capitaine du PSG, des voix se sont élevées pour faire savoir que cela pourrait être une colossale idée.

Cette solution suggérée à Thomas Tuchel n’est pas au goût de Nabil Djellit qui de son côté ne voit aucune raison sérieuse de confier le brassard à Neymar, bien au contraire. « Un vrai capitaine au PSG, c’est Marquinhos. Le seul truc dans lequel Neymar pourrait s’impliquer, et ça serait bien pour le Paris Saint-Germain, c’est qu’il ne se reblesse pas pour la deuxième partie de saison. Qu’il n’y ait pas de carnaval, pas l’anniversaire de sa soeur. Il va faire gagner des matchs au PSG, c’est sûr. Son rôle, c’est sur le terrain. Dans le futur, Marquinhos ou même Mbappé donnent plus une idée d’étendard pour le Paris SG. Ça n’aurait aucun intérêt de donner le brassard à Neymar, explique, sur C+ Afrique, le journaliste, qui serait stupéfié que le coach allemand du club parisien cède sur ce sujet. En plus, on a des doutes sur ses envies à Paris. Il y a trois mois, il voulait partir. Donc il n’a pas la légitimité pour être capitaine du Paris Saint-Germain. Surtout qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont prêts à payer pour partir du PSG comme l’a fait Neymar. »