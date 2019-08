PSG : Neymar bradé au Real dans le money-time du mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait des semaines que chaque jour, la presse espagnole s’enflamme autour d’un possible transfert de Neymar au FC Barcelone. Mais depuis peu, le Real Madrid semble avoir fait son apparition de manière active dans ce dossier. Le club merengue, qui vit une pré-saison délicate sous la houlette de Zinedine Zidane, s’intéresse fortement au n°10 du PSG via son président Florentino Pérez. Et selon Fred Hermel, correspondant de RMC à Madrid, la stratégie du boss merengue est claire : attendre la fin du mercato pour obtenir Neymar au prix le plus avantageux possible.

« Le Real n’a pas encore parlé de Neymar avec le PSG, mais se dit simplement qu’ils ont jusqu’au 2 septembre. À un moment ou un autre, le PSG va devoir le brader Neymar s’ils veulent qu’il parte. Neymar est un joueur qui a toujours intéressé le Real Madrid ! Il intéresse beaucoup plus le président du Real que son entraineur, et à un moment ils vont se dire qu’ils ont la possibilité de faire un gros coup ! Ce serait un coup de communication avant d’être un coup sportif » a indiqué Florentino Pérez, lequel a bien précisé que Zinedine Zidane n’était pas un grand fan du personnage. Attention tout de même à ce que cet éventuel transfert ne vienne pas semer la panique à Madrid, où Zidane est revenu à certaines conditions.