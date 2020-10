PSG : Neymar blessé, le staff de Tuchel accusé

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sur la pelouse d’Istanbul en Ligue des Champions. Mais le club de la capitale a perdu gros avec la blessure de Neymar.

L’international brésilien souffre d’une lésion à l’adducteur et devrait être éloigné des terrains jusqu’à la trêve internationale. C’est un véritable coup dur pour Thomas Tuchel, dans la mesure où Neymar va manquer deux chocs pour le PSG. Celui en Ligue des Champions face à Leipzig et celui en Ligue 1 contre le Stade Rennais. Plus globalement, l’infirmerie est beaucoup trop pleine à Paris depuis le début de la saison, avec plus de 20 alertes pour blessures, comme le rapporte par ailleurs Le Parisien.

A qui la faute ? Interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a clairement pointé du doigt la préparation physique du staff de Thomas Tuchel. Pour l’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France et du PSG, un nombre si important de blessures est automatiquement le fruit d’une préparation physique défaillante. « Comment s’explique la blessure de Neymar ? Je pense qu’il y a un problème… Pas spécialement dans l’échauffement mais il y a un problème dans la préparation physique, mais ça c’est global ! Quand tu vois l’attitude et la répétition des efforts des joueurs parisiens, c’est problématique ! Pour Neymar, il avait eu une alerte à l’échauffement ! » a commenté Jérôme Rothen, toujours très sévère à l’égard de Thomas Tuchel et qui se paye désormais le staff de l’Allemand dans son ensemble. Face à Nantes samedi soir, le Paris SG sera donc privé de Neymar, mais également de Draxler, également blessé, et de Di Maria, suspendu. Les casses têtes se poursuivent pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund…