PSG : Neymar blessé avant le Real, Zidane est dégoûté

Alors que la blessure de Neymar pourrait le priver du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Zinédine Zidane espère au contraire que l'attaquant brésilien sera présent.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a vécu une soirée contrastée. Heureuse d'un côté grâce au joli succès dans le Classique contre l'Olympique de Marseille (3-0), mais aussi et surtout malheureuse à cause de la blessure de Neymar... Sorti en pleurs sur civière à la 80e minute de jeu, après s'être tordu la cheville droite suite à un contact avec Bouna Sarr, la star francilienne a une grosse entorse, mais pas de fracture. Une blessure qui l'éloignera forcément des terrains cette semaine, contre l'OM en quart de finale de la Coupe de France puis face à Troyes en Ligue 1. Pour la suite, l'incertitude plane encore et toujours autour de sa participation ou non au match de l'année contre le Real le 6 mars au Parc des Princes en C1. Un potentiel très gros coup dur pour l'équipe d'Unai Emery qui ne ravit pas Zinédine Zidane.

« Ce n’est pas une joie du tout, je ne suis pas content de la blessure de Neymar et j’espère qu’il participera au match retour. Je ne souhaiterai jamais qu’un de nos adversaires soit absent pour cause de blessure. Je ne crois pas que ça influencera le match la semaine prochaine, il y aura toujours un joueur qui le remplacera. Je n’aime pas voir des joueurs blessés... », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur du Real, qui regrette donc la probable absence de Neymar, malgré le fait que celle-ci peut faciliter la tâche à Madrid après sa victoire 3-1 à l'aller...