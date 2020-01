PSG : Neymar aux JO, le Qatar hésite à cause du mercato

Dans : PSG.

Neymar a affiché sa volonté de participer aux Jeux Olympiques avec le Brésil l’été prochain. Mais le mercato du PSG entrera aussi en jeu avant la décision du Qatar.

« Bien sûr que oui, j'aimerais jouer les deux tournois (la Copa America et les Jeux Olympiques mais je sais que ça va être difficile. En 2016 déjà, je voulais jouer les deux mais le Barça avait refusé. Là, je dois voir, discuter avec le club » expliquait en substance le numéro 10 du Paris Saint-Germain. Néanmoins, Le Parisien refroidit quelque peu l’ambiance puisque selon le journal francilien, il apparaît à ce jour comme peu probable que Neymar soit autorisé par le Paris Saint-Germain à disputer les JO à Tokyo.

En effet, le média indique que deux paramètres compliquent les choses. Le premier, c’est qu’une éventuelle finale du Brésil aux JO le 8 août signifierait que la saison de Neymar en France commencerait extrêmement tard. Un problème que risque également de rencontrer Kylian Mbappé, lequel souhaite lui disputer les JO avec la France. Le second et principal problème qui se pose dans ce dossier, c’est que le Paris Saint-Germain n’autorisera pas Neymar à s’envoler pour Tokyo si son avenir n’est pas réglé concernant le mercato. Autrement dit, tout dépend de l’avancement des discussions au sujet de son éventuelle prolongation de contrat. Pour l’heure, tout est encore flou et surtout, rien n’est définitif. Mais la tendance est clairement à un refus du PSG devant la requête de Neymar.