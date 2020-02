PSG : Kurzawa vendu cet hiver, Leonardo a vraiment tout essayé

Dans : PSG.

Cet hiver, le mercato a été très calme au Paris Saint-Germain, qui n’a pas enregistré le moindre mouvement, que cela doit dans le sens des arrivées ou celui des départs.

Durant plusieurs semaines, le départ de Layvin Kurzawa a pourtant été au cœur des discussions. Et pour cause, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français était proche de rejoindre la Juventus Turin. En effet, un accord était tout proche d’être trouvé avec le champion d’Italie en titre dans le cadre d’un échange avec Mattia De Sciglio. L’opération semblait même conclue… avant de capoter à la surprise générale dans le money-time du mercato hivernal. Interrogé par TMW Radio, l’agent de Mattia De Sciglio a évoqué les raisons de ce transfert avorté. Selon lui, le Paris SG souhaitait impérativement que le deal aboutisse mais la Juventus Turin n’était pas vraiment sur la même longueur d’onde.

« Au début, nous n’étions pas si satisfaits de cette hypothèse. Le Paris Saint-Germain faisait pression pour cet échange depuis longtemps, et lorsque la Juventus Turin a déclaré qu’elle était parvenue à un accord, nous avons accepté. Puis la Juventus nous a informés qu’ils devaient revoir les termes de l’accord, ce dont nous avons pris note, parce que De Sciglio n’avait jamais demandé à être vendu, étant heureux là-bas » a indiqué Giovanni Branchini, pour qui c’est donc avant tout le Paris Saint-Germain, et non la Juventus Turin ni le clan de Mattia De Sciglio qui faisait le forcing pour que ce deal aboutisse. Finalement, l’opération a donc capoté et Layvin Kurzawa est resté au Paris Saint-Germain, ce qui ne fait pas les affaires de Leonardo puisque le défenseur de l’Equipe de France partira libre au mois de juin. A moins qu’à la surprise générale, il ne prolonge son bail en faveur du PSG. Ce n’est pas la tendance mais dans le football tout est possible. La preuve, Kurzawa est pressenti pour débuter à Dortmund ce mardi soir en Ligue des Champions.