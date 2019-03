PSG : Neymar au Real, pourquoi Al-Khelaïfi peut prendre peur

Dans : PSG, Mercato.

En confiant, quelques jours avant le désastre de Manchester United, que le charme du Real Madrid ne le laissait pas totalement indifférent même s’il avait toujours la tête à Paris, Neymar a tout de même remis du bois dans le cheminée en ce qui concerne les rumeurs de transfert courant sur son compte.

Car depuis son départ de Barcelone à l’été 2017, le meneur de jeu brésilien est annoncé comme un futur madrilène, la théorie étant que, ne pouvant pas passer directement du FC Barcelone au Real, il avait choisi le PSG comme destination intermédiaire pour quelques années. Et après cet appel du pied dans la presse brésilienne, le président Florentino Pérez n’a pas tardé à y répondre, assurant que la venue du Brésilien était toujours un rêve pour lui. En plus de cela, la presse espagnole rappelle que le Real Madrid possède une liberté d’achat effarante pour réaliser des gros coups. En effet, sur les cinq dernières saisons, le club merengue est quasiment à l’équilibre sur le marché des transferts, et n’est donc pas du tout dans le viseur de l’UEFA.

Les grosses ventes comme celle de Cristiano Ronaldo ont aussi permis de libérer de la masse salariale. Autant dire que financièrement, le club qui a gagné les trois dernières Ligues des Champions a les moyens de ses ambitions. Et une offre de 350 ME serait en préparation pour tenter de convaincre le PSG, annonce le journal espagnol Sport. Et pour finir, le retour de Zinedine Zidane pourrait déboucher sur une période mouvementée en attaque, avec la volonté de remplacer Cristiano Ronaldo, ce qui n’a pas été fait l’été dernier, mais aussi le départ désormais jugé inévitable de Gareth Bale, en froid avec Zidane et qui ne bondit pas de joie avec ce come-back. Un bouleversement qui laisse de la place pour une ou deux stars mondiales…