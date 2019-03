PSG : Neymar et Mbappé, le Real est gourmand au mercato !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato, Liga.

Lundi soir, Florentino Pérez était en conférence de presse pour annoncer le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le dirigeant espagnol avait le sourire, lui qui avait été anéanti par le départ du Français il y a six mois. Ainsi, les journalistes ont tenté de profiter de la bonne humeur du patron du Real Madrid pour obtenir quelques indices sur le prochain mercato estival du champion d’Europe en titre. Et comme souvent quand on parle de mercato à Madrid, on parle de Kylian Mbappé et de Neymar…

Ainsi, il a été demandé à Florentino Pérez qui du natif de Bondy ou de l’ancienne star du Barça serait la priorité du Real Madrid l’été prochain. « Zidane est Français, il pourrait faire quelque chose avec Mbappé... Neymar ou Mbappé ? Les deux ! (rires) » a confié un Florentino Pérez visiblement très ambitieux, totalement reboosté par le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Reste maintenant à voir si le PSG cédera l’une de ses deux stars lors du prochain mercato. Pour l’heure, ce n’est pas la tendance. Mais avec la menace du fair-play financier, il vaut mieux rester prudent du côté de l’état-major de Paris.