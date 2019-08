PSG : Neymar au Real Madrid, Zidane a changé d'avis !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Il y a quelques jours encore, les choses semblaient relativement claires concernant l'intérêt du Real Madrid pour Neymar, puisqu'il se disait que Zinedine Zidane refusait totalement d'envisager la venue de la star brésilienne du PSG dans son effectif. Mais cette prise de position de l'entraîneur français des Merengue, pour peu qu'elle ait été réelle, a radicalement évolué si l'on en croit le quotidien sportif Marca, plutôt proche du Real Madrid. En effet, avant d'aller plus loin dans les négociations avec le Paris Saint-Germain, Florentino Perez aurait demandé et obtenu la validation de Zinedine Zidane, lequel sait que dans le vestiaire madrilène plusieurs de ses joueurs sont en contact quotidien avec Neymar et que l'accueil de ce dernier ne posera strictement aucun problème interne.

Bien évidemment, même avec l'accord de Zizou l'opération ne sera pas aisée, mais le président du Real Madrid était totalement conscient qu'il ne pouvait pas imposer Neymar à ce dernier. Car pour accepter de revenir sur le banc de la Maison Blanche, le technicien français avait exigé d'avoir son dernier mot lors du mercato pour composer son effectif. Et cela s'est concrétisé avec Eden Hazard, priorité numéro 1 du Real Madrid version Zidane, mais pas avec Paul Pogba. Neymar pourra probablement permettre d'oublier cette déception...