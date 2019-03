PSG : Neymar au Real Madrid, oui à cinq incroyables conditions

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les démentis limpides de Nasser Al-Khelaïfi, les messages de Neymar en personne, rien ne stoppera la presse espagnole sur sa volonté d’envoyer le Brésilien au Real Madrid l’été prochain.

Don Balon a frappé fort avec les prétendues conditions demandées par l’ancien barcelonais pour accepter de signer au sein de la Maison Blanche l’été prochain. Sans parler d’un impossible accord entre les deux clubs pour ce transfert, le « Ney » aurait émis cinq exigences folles pour accepter d’envisager de rejoindre le Real Madrid.

Il y aurait ainsi trois départs de demandés purement et simplement : ceux de Raphaël Varane, jugé pas assez performant, de Marco Asensio, qui évolue au même poste que le Brésilien et de Gareth Bale, star du club mais jugé sur la pente descendante. La quatrième exigence porterait sur le départ de Luka Modric, uniquement validé si Paul Pogba venait à signer pour le remplacer. Et dans cette séance de shopping à la Foot Manager, Neymar aurait fait la demande d’avoir un nouvel entraineur à la place de Santiago Solari. Le Brésilien est sympa, il laisse le soin à Florentino Perez de choisir entre Joachim Löw, Jurgen Klopp et Mauricio Pochettino. Un sacré cahier des charges. Et même si de grands changements sont annoncés au Real Madrid pour cet été, il n’est pas sûr que Neymar y trouve satisfaction à tous les niveaux. Si tant est que le meneur de jeu du Paris Saint-Germain ait un jour émis ce désir…