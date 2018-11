PSG : Neymar au Real Madrid, l'étonnante déclaration d'un proche

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Mondial.

Ami proche de Neymar depuis leurs années communes à Santos, Ganso s'est confié sur la situation de l'attaquant brésilien au sein du Paris Saint-Germain.

Depuis le début de la saison, Neymar et Ganso n'ont jamais été aussi proches sur le sol européen. Si les deux compatriotes ont pu se croiser en Liga, quand l'attaquant était encore au Barça et quand le milieu jouait au FC Séville, l'arrivée estivale du joueur de 29 ans à Amiens a relié leur destin, lancé au Santos FC en 2009. Amis pour toujours, Ganso et Neymar espèrent désormais faire de vieux os en France. C'est en tout cas la volonté du milieu picard, qui avoue que le Ney est très heureux au PSG.

« Neymar ? Oui, c’est une très belle amitié. Ney est quelqu’un de bien et il mérite tout ce qu’il y a de meilleur dans le monde. Il est parmi les trois joueurs aspirant à devenir le meilleur joueur du monde. Je pense qu’il est bien meilleur qu’à Santos. À Barcelone, il a été spectaculaire. Incroyable ce qu’il faisait sur le terrain. Au PSG aussi, mais maintenant, il est plus mûr dans sa façon de jouer, ne serait-ce que par la position qu’il occupe sur le terrain. Il dit être heureux à Paris. J’espère qu’il va continuer de l’être longtemps. Un départ au Real Madrid ? Je pense que c’est peu probable... Mais si l’occasion se présente, il va falloir réfléchir, penser à tout. Comme cela c’était passé quand le PSG est allé le chercher. À ce moment-là, il faut toujours peser le pour et le contre. Ce n’est pas une décision facile », a avoué, dans une interview sur le Canal Football Club, Ganso, qui estime donc que Neymar a très peu de chances de quitter Paris en fin de saison, sauf si le PSG venait une nouvelle fois à échouer dans sa quête de Ligue des Champions...