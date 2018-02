PSG : Neymar au Real Madrid en 2019, l'énorme intox !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Jusqu’aux dernières heures avant le choc entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, la presse espagnole persiste et signe concernant Neymar.

Même les médias catalans s’y mettent ce mercredi, le jour du huitième de finale aller de la Ligue des Champions : « Neymar signera au Real en 2019 », titre Mundo Deportivo sans utiliser le conditionnel ni le moindre point d’interrogation. Car nos confrères pensent connaître le plan de carrière du joueur.

Le Brésilien aurait effectivement rejoint le club francilien pour multiplier ses chances de remporter le Ballon d’Or. En plus de sortir de l’ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, l’ancien joueur de Santos estimerait qu’il est plus facile de gagner un titre décerné par France Football en jouant en Ligue 1. On est d’accord, la théorie n’est pas évidente…

Neymar s’ennuierait à Paris

Mais le quotidien MD va encore plus loin. Apparemment, Neymar s’ennuierait à Paris et regretterait sa vie barcelonaise. Le Parisien serait tout de même prêt à sacrifier une saison de plus pour atteindre son objectif personnel, avant d’atterrir au Real Madrid. Un choix également lié à l’aspect « business » si l’on en croit la source ibérique. En attendant, l’international auriverde semble déterminé à détrôner les Merengue en Coupe d’Europe.