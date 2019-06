PSG : Neymar au Real Madrid, c'est pas gagné Papa !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Affirmatif dès que l’avenir de son fils est évoqué, Neymar Senior assure de longue date que le numéro 10 du PSG ne bougera pas d’un poil cet été, et a même récemment évoqué une prolongation de contrat avec le club de la capitale.

Un désir qui n’est plus forcément partagé par le Paris SG, qui ne dirait plus non à une grosse offre. De quoi tourner les regards vers le Real Madrid, qui courtise depuis longtemps l’attaquant brésilien. Mais cela a déjà été évoqué, la Maison Blanche veut faire les choses dans l’ordre et ne fera pas de coups tordus au PSG. Résultat, Marca affirme que le père de Neymar a beau avoir contacté à deux reprises le club merengue ces dernières semaines, il n’a pu entamer aucune négociation sur une éventuelle arrivée dans la capitale espagnole.

Pour la simple et bonne raison que Florentino Pérez a fait savoir à Neymar Senior que, si transfert il devait y avoir, ce ne serait pas dans le cadre d’un conflit avec le PSG, d’un coup de pression ou d’une sortie forcée. Un message qui a bien été compris, mais qui pourrait bien évidemment être changeant si jamais le Real Madrid sentait que le Paris Saint-Germain ne faisait plus de sa superstar brésilienne un joueur intransférable. Autant dire que les représentants de l’ancien barcelonais pourraient bien retenter leur chance dans les jours à venir à propos de ce transfert qui ne semble désormais plus impossible.