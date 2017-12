PSG : Neymar au Real, le Barça commence à paniquer

Dans : PSG, Liga, Mercato.

A peine installé au Paris Saint-Germain, l’attaquant brésilien Neymar (25 ans) est déjà annoncé avec insistance au Real Madrid.

La rumeur fait beaucoup de bruit en Espagne, où les médias en ont remis une couche après les déclarations de Florentino Pérez. En effet, le président madrilène a confirmé sa volonté de recruter l’ancien joueur du FC Barcelone. Autant dire que le club catalan le prendrait mal, à l’image de son capitaine Andrés Iniesta. Même s’il a encore du mal à imaginer un tel scénario, le milieu espagnol avoue qu’un transfert de Neymar au Real ne lui donnerait pas le sourire.

« Je ne sais pas si ça arrivera ou pas. Tout peut arriver. Nous avons déjà vu des choses impossibles se produire. Ça me dérangerait parce que c’est un joueur déterminant et il renforcerait un rival, a réagi le Blaugrana en conférence de presse. Mais bon, nous parlons d’une chose qui ne s’est pas encore produite. » Et qui n’est sans doute pas près d’arriver, Paris n’étant pas du genre à lâcher ses stars aussi facilement. D'ailleurs, le Barça est bien placé pour le savoir...