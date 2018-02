PSG : Neymar au Real cet été ? Fred Hermel lâche une bombe !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le grand match entre le PSG et le Real Madrid approche et forcément, la pression monte à J-1.

L’occasion de revenir sur le transfert avorté de Kylian Mbappé en Espagne cet été, le Real Madrid ne s’étant pas aligné sur le salaire proposé par le Paris Saint-Germain à l’ex-buteur de l’AS Monaco. Selon les informations de Fred Hermel, journaliste pour RMC, le club madrilène a totalement tourné la page. Kylian Mbappé n’est plus observé par Zinedine Zidane et Florentino Pérez, contrairement à… Neymar. A en croire le correspondant de la radio en Espagne, les contacts sont même « réguliers et intenses » entre le clan Neymar et le Real Madrid. Une information qui ne va pas plaire aux supporters parisiens…

« Malgré l’intérêt que l’attaquant français suscite, aucune offre ne sera faite lors du prochain mercato pour Mbappe. Ni aucune tentative d’approche de l’entourage du joueur. Les responsables madrilènes estiment que Mbappé a aussi choisi le PSG pour des raisons culturelles, familiales et sentimentales, et qu’il ne va pas y renoncer sur un coup de tête. De plus, la nature du contrat qui le lie avec le club parisien et les clauses de son prêt avec option d’achat obligatoire rendraient le transfert encore plus compliqué. Mbappé n’est donc plus dans le viseur d’un Florentino Pérez aujourd’hui, décidé à faire venir Neymar cet été. Les contacts avec le père du Brésilien sont intenses et réguliers » a lâché Fred Hermel, généralement bien informé lorsqu’il s’agit du Real Madrid. Entre rumeurs et contacts avérés, le prochain mercato s’annonce d’ores et déjà bouillant autour du Brésilien de Paris.