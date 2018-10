PSG : Neymar au Real, Carvajal lâche un vieux dossier

Dans : PSG, Liga.

S’il a longtemps fait le bonheur du FC Barcelone avant de rejoindre le Paris Saint-Germain il y a un an, Neymar aurait pu avoir une trajectoire totalement différente en Espagne. Effectivement dans ses jeunes années, c’est du côté du Real Madrid que le Brésilien avait envisagé d'effectuer sa formation. Quelques mois plus tard, il rentrera finalement au pays pour poursuivre son apprentissage à Santos. Mais en interne au Real Madrid, on a longtemps pensé que l’attaquant de 26 ans allait rester dans la capitale espagnole.

C’est du moins ce qu’a laissé sous-entendre Dani Carvajal, qui était au centre de formation du Real en même temps que Neymar. « Je me souviens parfaitement de Neymar quand il était avec moi à la Cantera (Centre de formation du Real Madrid). Il nous a dit qu’il allait rester et on a célébré avec lui » a expliqué le défenseur droit espagnol au média ibérique Libero. Une trajectoire qui n’aura donc pas été celle de Neymar, qui a rejoint Santos en 2003. Au sein du club brésilien, il marquera 136 buts en professionnels, ce qui lui ouvrira les portes du Barça. Un parcours qui doit sans doute laisser quelques regrets au Real Madrid…