PSG : Neymar au Real, au Barça, on sait d'où viennent les rumeurs

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Avant même l’élimination contre le Real Madrid ou sa blessure à la cheville, les premières rumeurs au sujet d’un départ de Neymar loin du PSG avaient fleuri.

Bien évidemment, sa longue indisponibilité et le nouvel échec parisien en Ligue des Champions n’a rien arrangé. Résultat, la presse espagnole ne se cache même plus pour annoncer le Brésilien au sein de la Maison Blanche, ou même pour un retour au FC Barcelone. Un changement de cap radical qui paraît impossible à réaliser dès cet été, mais qui pourrait être de mise la saison suivante. Expert du football européen pour Sky Sports, Guillem Balague n’a aucun doute sur l’origine de ces bruits de couloir. Neymar a fait passer à son clan son envie de changer d’air prochainement, et la machine s’est donc mise en route.

« Nous allons entendre beaucoup parler dans les prochains mois, et probablement aussi la saison prochaine, de la volonté de Neymar de quitter le PSG, pour différentes raisons. Je crois savoir que ces bruits viennent tous d’une même source : son entourage. Je pense qu’il a réalisé que le PSG n’était pas le bon endroit pour lui, et je pense qu’il va désormais chercher un moyen de rejoindre un club plus compétitif. Le problème n’est pas les 400 ME, le problème c’est que le PSG n’est pas vendeur. C’est le point crucial car sinon, le Real Madrid le veut », a souligné Guillem Balague, persuadé que seule la volonté farouche de Paris de garder sa star freine pour le moment le transfert du Brésilien.