PSG : Neymar au Racing, Bouabdellah pose ses conditions

Smaïl Bouabdellah, présentateur bien connu des amoureux de football en France, est aussi le responsable technique de l’école de foot du Racing Club de France. Amoureux de son club, le journaliste a une politique stricte en ce qui concerne les maillots.

Ne lui parlez surtout pas du PSG, de l’OM, du Barça, du Real Madrid ou d’un autre club européen. Smaïl Bouabdellah n’a qu’un amour : Racing Club de France. Même s’il est redescendu dans les profondeurs, le Racing aujourd’hui en National 3 (5e division) reste son club favori. L’ancien présentateur de BeIN Sports et Téléfoot a grandi dans ce club d’Ile de France, champion de France en 1936 et cinq fois vainqueur de la Coupe de France dans les années 30 et 40. Smaïl Bouabdellah joue encore un rôle majeur dans « son » club en tant que responsable technique de l’école de foot. Sa mission principale, transmettre les valeurs et son amour du club. Pour le Franco-Algérien, il est hors de question de porter un autre maillot que celui du Racing. Il s'est confié dans un entretien à Ouest France, et prévient que le seul moyen de voir des enfants avec le maillot de Neymar à l'entrainement du club de Colombes, c'est que le Brésilien signe dans le 92.

Aucun maillot de Neymar accepté au Racing

« L’identité et le sentiment d’appartenance passent par des comportements, des valeurs, des manières de faire, de jouer… Tu arrives au stade, tu t’assois sur le banc à l’entrée et qui que tu sois, tous les enfants vont venir te dire bonjour. Ils ne savent pas qui tu es mais tous viennent, sans exception. Le marqueur fort commun, c’est aussi de dire que tout autre maillot que celui du Racing est interdit au club. Le jour où Neymar met le maillot du Racing, les enfants auront le droit de mettre son maillot pendant une semaine. Mais on est le Racing, pas le PSG. Les enfants s’identifient à l’histoire du club », a assuré Smaïl Bouabdellah. Ce dernier reprendra du service dans quelques jours. Il présentera une émission quotidienne sur la chaîne L’Equipe pendant l’Euro 2021.