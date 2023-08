PSG ‍: Neymar au Barça, Xavi mis sous pression

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain, celui de Neymar pourrait bientôt s'inscrire loin du Paris Saint-Germain. Joan Laporta met la pression à Xavi pour faire revenir le Brésilien à Barcelone.

Annoncé sur le départ, Neymar pourrait faire comme son ami Lionel Messi et quitter le club de la capitale cet été. Revenu de blessure, le Brésilien est pisté par des clubs d'Arabie saoudite mais également par le FC Barcelone qui rêve de son retour. Toutefois, les finances catalanes sont au plus mal et le salaire du Brésilien est énorme, tout comme le prix que risque de réclamer Paris pour son départ. Selon les informations de Sport, le PSG souhaite se débarrasser du joueur de 31 ans à tout prix. Le Barça en est conscient et Joan Laporta va prochainement rencontrer Xavi afin d'évoquer le possible retour de Neymar à Barcelone et surtout le convaincre de son importance malgré les réserves de son ancien coéquipier. Le président des Blaugrana a un plan pour concrétiser son rêve de faire revenir l'ancienne star du Camp Nou.

Le plan du Barça afin de faire revenir Neymar

Le média espagnol affirme que le FC Barcelone compte sur les moyens de l'Arabie saoudite pour attirer Neymar dans son ancien club. L'objectif est qu'un club saoudien recrute le Brésilien et qu'il soit prêté dans la foulée aux Catalans. Une idée qui permettrait de ne pas plomber les comptes des Barcelonais. Cependant, il faut convaincre Neymar de signer en Arabie saoudite, alors que le dossier de Joao Felix prend de plus en plus d'ampleur du côté du Barça. Joan Laporta prévoit d'expliquer à Xavi que l'arrivée de Neymar est une priorité et pas seulement sur un point sportif mais également pour l'image de marque du FC Barcelone qui s'est dégradée ces dernières années.

FM: الهلال السعودي يريد التعاقد مع نيمار، أرسلوا وفداً لباريس للتفاوض مع والده pic.twitter.com/NEYkeDlNzy — محمد الكعبي (@Qatari) August 8, 2023

Dans une saison qui s'annonce compliquée avec des problèmes économiques et où le Barça va jouer ses matchs à domicile au stade olympique Lluis Comanys de Montjuïc à cause de la rénovation du Camp Nou, les dirigeants appellent Neymar à l'aide. Et convaincre leur entraineur de l'utilité de ce recrutement sera un élément décisif de ce dossier. Les Barcelonais savent qu'il ne faut pas tarder, car si le PSG presse réellement les clubs pour faire partir Neymar, l'Arabie Saoudite et notamment le club d'Al-Hilal pourrait bien rafler la mise en misant le paquet sur le plan économique, que le Barça soit d'accord ou pas.