PSG : Neymar au Barça, Piqué l'attend toujours !

Dans : PSG.

Que ce soit dans le monde du football ou dans celui du tennis, Gerard Piqué fait énormément parler de lui en ce moment. Il faut dire qu’il est au coeur de l’actualité avec la nouvelle Coupe Davis, organisée par sa société Kosmos.

Durant cette compétition de tennis new-look, qui se déroule cette semaine à Madrid, le défenseur central accueille plusieurs sportifs de renom à ses côtés pour regarder les meilleurs tennismen du monde en action avec leur pays. Mardi, Piqué a notamment reçu Neymar à l'occasion du match entre l'Espagne et la Russie. Un voyage express du Ney dans la capitale espagnole qui a fait couler beaucoup d’encre, Thomas Tuchel n’ayant pas du tout apprécié cette escapade madrilène alors que son Brésilien ne revient que de blessure. Suffisant pour jeter un froid entre l’entraîneur allemand et sa star tout en relançant la rumeur sur un supposé retour en Liga ? Le Mundo Deportivo s’est en tout cas engouffré dans la brèche en posant la question qui tue à Piqué.

« Ce qui serait le plus simple entre la signature de Neymar au Barça ou la présence de Federer à la Coupe Davis ? Je ne sais pas, la vérité est que c’est une question qui traite de deux choses totalement différentes. Cela dépend de beaucoup de choses, mais au final, rien n’est impossible dans le monde du sport. Les choses qui semblent ne jamais pouvoir se réaliser, arrivent. Ce que je ferais simplement c’est attendre, d’observer et de voir ce qui se passera ou non », a balancé Piqué. L’auteur du fameux « Se queda », en août 2017, aime en tout cas s'immiscer dans le dossier Neymar, sachant qu’il a récemment affirmé que les joueurs du Barça étaient prêts à baisser leur salaire l’été dernier pour permettre le retour de l’Auriverde en Catalogne. En ouvrant de nouveau la porte à Neymar, Piqué a donc remis de l’huile sur le feu. Pas forcément une bonne chose pour le PSG et Leonardo...