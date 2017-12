PSG : Didier Roustan conseiller du PSG dans un dossier bouillant du mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Javier Pastore a-t-il joué son dernier match sous les couleurs du Paris Saint-Germain face à Caen le 20 décembre dernier ?

L’attitude de l’international argentin à l’issue du match face aux Normands ressemblait à des adieux. Néanmoins, rien n’est encore fait au mercato puisque l’Inter Milan ne semble pas disposé à transmettre une grosse offre au PSG pour s’attacher les services de son meneur de jeu. Une chose est sûre, l’ancien joueur de Palerme est très apprécié et son départ ferait beaucoup de malheureux dans la capitale. Journaliste pour la Chaîne L’Equipe, Didier Roustan croise les doigts pour que Lucas (ou Di Maria) soit « sacrifié » à la place du n°27 parisien.

« Javier Pastore a peut-être joué son dernier match avec le PSG… Non ce n’est pas possible. Son agent a parlé, moi je me méfie… Il y a peut-être des contacts avec certains clubs, je ne suis pas sûr que les choses soient abouties au moment où je vous parle. J’imagine plus Di Maria et Lucas aller vers d’autres cieux. Pastore c’est un 10 à l’ancienne. Avant sa blessure, la saison dernière, Emery voulait en faire son Banega. Il voulait lui donner les clés du camion ! » a lancé le journaliste, convaincu que le PSG ferait une grosse erreur en vendant Javier Pastore au mois de janvier. Son point de vue sera évidemment partagé par une grande partie des supporters franciliens…