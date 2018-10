PSG : Neymar au Barça ou au Real, l'Espagne fait une croix sur Paris

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Cette fois, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi n’a pas eu à démentir les rumeurs de départ concernant Neymar.

Son homologue du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu s’en est occupé. Mais il faut croire que le patron blaugrana n’a pas été plus convaincant. En effet, les bruits de couloir continuent de circuler en Catalogne, plus précisément dans les colonnes de Mundo Deportivo. Nos confrères persistent, le meneur du jeu du PSG regrette d’avoir quitté le Camp Nou. Le Brésilien, annoncé nostalgique, voudrait revenir en Espagne et donnerait sa priorité au Barça dont le vestiaire serait favorable à son retour.

Les joueurs catalans comprennent les raisons de son départ, contrairement à certains dirigeants toujours remontés. Toujours selon MD, ces derniers pourraient néanmoins y réfléchir si le Français Ousmane Dembélé était inclus dans la transaction. Sinon, Neymar prendrait la direction du Real Madrid où le président Florentino Pérez rêve toujours de sa signature. Vous l’aurez compris, la presse espagnole s’emballe de plus en plus, sans doute à cause du coup de colère du Parisien après le match nul contre Naples (2-2) mercredi en Ligue des Champions.