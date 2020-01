PSG : Neymar au Barça, le sage Iniesta a parlé

Dans : PSG.

Andres Iniesta a été interrogé sur le possible retour de Neymar au FC Barcelone, et le milieu de terrain emblématique du club catalan a tout de même fait comprendre qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi.

Depuis un an et le début des rumeurs faisant état d’un possible retour de Neymar au FC Barcelone, le club catalan peut compter sur les stars du football dans son opération séduction. Rares sont les joueurs actuels ou passés de l’histoire du Barça à critiquer le possible retour du Brésilien en provenance du PSG. Comme souvent quand il était joueur, Andres Iniesta incarne toutefois la sagesse dans ses actions comme dans ses propos. La preuve avec son passage devant les médias en marge de sa présence au Japon sous le maillot du Vissel Kobe. En tant qu’ancien coéquipier de Neymar, le champion du monde 2010 s’est vu demander s’il militait pour le retour du Brésilien en Catalogne. Pas plus que cela pour « Don Andres », qui sait qu’il y a d’autres paramètres à prendre en compte.

« Neymar est l'un des meilleurs du moment et ce serait un grand renfort pour le Barça. Je ne peux pas répondre à la question de savoir s'il est nécessaire ou non, et surtout s’il pourrait s’intégrer dans l’équipe, si ça marcherait ou non. Ce que je peux dire, c’est qu’il fait partie des meilleurs », a livré l’ancien capitaine du FC Barcelone, pour qui il y a d’autres paramètres collectifs à prendre en compte avant de faire de gros efforts pour ramener Neymar au FC Barcelone.