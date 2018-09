PSG : Neymar arrive pour 222 ME, il prend 6,6 ME au passage

Dans : PSG, Liga.

Après le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain à l’été 2017, de nombreuses théories ont circulé sur les raisons de cette opération.

Pourquoi l’un des meilleurs joueurs au monde a-t-il quitté le FC Barcelone pour une formation moins huppée ? Pour sortir de l’ombre de Lionel Messi et remporter le Ballon d’Or, disent certains. Quand d’autres affirment que le salaire proposé par le club francilien a fait la différence. Sans oublier l’hypothèse selon laquelle l’entourage du Brésilien aurait tout orchestré pour se remplir les poches.

Le principal accusé, c’est évidemment le père et agent Neymar Senior qui a obtenu sa part du gâteau. Et dont un proche a également touché une grosse commission lors du transfert. En effet, la radio SER Catalunya révèle qu’un certain André Cury, membre de l’entourage de Neymar Sr, avait été engagé par le Barça en tant que représentant au Brésil. Ce dernier en aurait profité pour inclure une clause dans son contrat lui permettant de toucher 3 % du montant de l’opération (222 M€), soit un total de 6,6 M€ ! Les Blaugrana, qui s’estimaient trahis par leur ailier, ont tout fait pour éviter de passer à la caisse, sans succès…