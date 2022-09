PSG : Neymar arrête de chambrer, Lizarazu l'adore

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Auteur d'un très bon début de saison avec le PSG, Neymar met tout le monde d'accord. Plusieurs légendes du football ont clamé leur admiration devant la forme étincelante du Brésilien.

Cette saison, Neymar a déjà disputé 10 matchs avec le PSG. C'est déjà plus d'un tiers que l'année dernière sur l'ensemble de la saison 2021/2022. En 10 rencontres disputées, le Brésilien a marqué 11 fois et délivré 7 passes décisives. Ajoutez à cela des gestes de grande classe, une meilleure contribution défensive et une bonne attitude sur le terrain, et vous obtenez le grand Neymar de Barcelone. Ce regain de forme, annoncé par Neymar avant la saison et confirmé depuis deux mois, enchante aussi bien les supporters parisiens que Bixente Lizarazu. L'ancien défenseur du Bayern Munich a livré son ressenti sur la saison du joueur de 30 ans et semble satisfait des performances de l'ancien joueur de Santos. « Ce Neymar fait plaisir à voir. C'est celui qu'on a toujours voulu voir au PSG, on l'aime comme ça, quand il joue juste, et qu'il ne s'égare pas dans son comportement et son chambrage permanent » a confié le chroniqueur sur le plateau de Téléfoot.

Neymar veut rentrer dans la légende du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar entame sa sixième saison au PSG et rentre déjà dans l'histoire du club de la capitale. Auteur de 111 buts depuis son arrivée en 2017, l'international Brésilien (119 sélections) est devenu le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club parisien. En dépassant Pedro Miguel Pauleta (109 buts), joueur légendaire du PSG dans les années 2000, Neymar est entré dans l'histoire de Paris. L'attaquant portugais a félicité Neymar au micro de Téléfoot. « J’ai eu la chance d’être à un moment le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Seulement de grands joueurs arrivent à battre ce record, et je suis content que Neymar en fasse partie. C’est un joueur phénoménal, qui marque l’histoire du football » a expliqué l'aigle des Açores qui voit le Brésilien rester à Paris pendant de longues années. Sous contrat jusqu'en 2025, Neymar devrait briser de nombreux records avant la fin de son aventure au PSG.